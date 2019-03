Fußball: Jetzt hat der Abstiegskampf begonnen

Straelen Fußball-Regionalliga: Der SV Straelen ist zurzeit völlig von der Rolle und muss sich ab sofort Sorgen um den Klassenerhalt machen. Am Mittwochabend gab’s mit dem 0:1 (0:0) beim TV Herkenrath den nächsten Rückschlag.

Doch in der aktuellen Form – der SV Straelen hat im neuen Jahr in fünf Meisterschaftsspielen erst zwei Punkte geholt und inzwischen drei Niederlagen am Stück kassiert – sind die Grün-Gelben plötzlich ein ganz heißer Abstiegskandidat. Die Gegner in den restlichen acht Spielen haben es fast ausnahmslos in sich. Und die dringend erforderliche Trendwende ist ganz einfach nicht in Sicht. In der ersten Halbzeit war der SV Straelen vor der Minuskulisse von gerade einmal 92 zahlenden Zuschauern, die sich in der riesigen Belkaw-Arena in Bergisch-Gladbach verliefen, zwar optisch überlegen. Doch die besseren Chancen gehörten dem Tabellenletzten aus Herkenrath, der sich keineswegs versteckte. Wann immer sich die Gelegenheit bot, griff der designierte Absteiger früh an und setzte unangenehme Nadelstiche.