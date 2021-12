Handball-Oberliga der Frauen : SV Straelen verliert Verfolger-Duell

Straelen Die Mannschaft ist über weite Strecken bei Fortuna Düsseldorf II ein gleichwertiger Gegner, muss sich aber letztlich mit 28:32 geschlagen geben.

Die Oberliga-Handballerinnen des SV Straelen kehrten mit einer 28:32 (17:15)-Niederlage vom Verfolger-Duell in Düsseldorf zurück. „Wir haben ein sehr ordentliches Spiel gemacht, konnten die Fortuna gehörig ärgern. Mehr war leider nicht drin, weil wir uns in der zweiten Halbzeit dann doch den einen oder anderen Fehler zu viel geleistet haben“, sagte SVS-Trainer Thomas Floeth nach der Partie, die für seine Mannschaft denkbar schlecht begonnen hatte.

Die Grün-Gelben fanden zunächst überhaupt nicht in die Begegnung. Kein Druck im Spielaufbau, träge im Zurücklaufen und viel zu passiv in der Abwehr – der Gastgeber nahm die Einladung an und lag nach neun Minuten mit 6:2 in Führung. Kurios: Fünf Minuten später erzielten die Grün-Gelben ihrerseits das 7:6. Fortan sahen die Zuschauer ein Duell auf Augenhöhe, in dem wuselige Straelenerinnen der körperlich überlegenen Fortuna ordentlich Paroli boten. Selbst als Top-Torschützin Zoé Daguhn eine Sonderbewacherin auf die Füße gestellt bekam, wusste sich der SVS zu helfen und lag zur Pause mit 17:15 vorn.