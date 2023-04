Fußball-Regionalliga Rote Karte fürs Fußball-Geschichtsbuch

Zum Geschehen auf dem Rasen: Nach einem zögerlichen Beginn erspielten sich beide Mannschaften vor der beachtlichen Kulisse von 7300 Zuschauern die ersten Chancen. Der Tabellenletzte trat in einer kompakten 4-4-2-Formation auf, setzte nach einer halben Stunde mit schnörkellosen und zielstrebigen Aktionen Akzente und erspielte sich im Minutentakt allerbeste Chancen. Ken Mata setzte sich am rechten Flügel durch, ließ Franko Uzelac aussteigen, um den Aachener Verteidiger anschließend mit dem schwächeren rechten Fuß anzuschießen (29.). Said Harouz setzte den Ball aus spitzem Winkel mit Vollspann knapp neben das Gehäuse (31.). Und wieder Ken Mata, dessen Linksschuss aus halbrechter Position gegen den Pfosten klatschte (34.). Eine Minute später drang Mitchi Huijsman in den Strafraum ein, traf aber nur das Außennetz. Am Tivoli regierte eindeutig der SVS, es lief die Nachspielzeit im ersten Durchgang. Mata passte von rechts flach auf den zweiten Pfosten, Hirotaka Yamada hatte keine Mühe, die Kugel zur mehr als verdienten Führung über die Linie zu schieben. Pfeifkonzert für die Heimelf beim Kabinengang. Die Alemannia spielte nach dem Seitenwechsel auf ihre Fankurve, erhöhte den Druck, ohne wirklich gefährlich zu werden – bis zur 56. Minute und der Aufreger-Szene schlechthin. Es dauerte, bis sich die Gäste von dem Nackenschlag erholte hatten. Der haushohe Favorit bekam mehr Zugriff auf das Spiel. In der 67. Minute hatte Ken Mata die erneute Straelener Führung auf dem Fuß, schoss aber völlig frei stehend den Aachener Keeper Marcel Johnen an.