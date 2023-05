Fußball-Regionalliga Ein unrühmlicher Abschluss für den SV Straelen

Im Hintergrund wird fleißig an der Zusammenstellung des Kaders für die Oberliga gearbeitet. Der Verein gab zuletzt weitere Personalien bekannt. Rechtsverteidiger Seongsun You (22) kommt aus der Oberliga und hat zuletzt für die U 23 von Preußen Münster gespielt. Innenverteidiger Dacain Baraza hat seinen Vertrag verlängert. Bereits vor Wochen sichert sich der SV Straelen langfristig die Dienste von Marcio Jordan Blank (18), Top-Torjäger des KFC Uerdingen in der A-Junioren-Niederrheinliga.