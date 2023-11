Fußball-Oberliga Die alte Leier beim SV Straelen

Es ist die alte Leier: Der Fußball-Oberligist SV Straelen nutzt seine Torchancen einfach nicht. In den sogenannten Wochen der Wahrheit, in denen die Mannschaft innerhalb von 21 Tagen nacheinander gegen vier Spitzenteams antreten musste, reichte es lediglich gegen den 1. FC Kleve zu einem Erfolg. Die drei weiteren Partien gingen allesamt verloren. Dazwischen lag noch die erwartete Pokal-Niederlage gegen den Drittligisten Rot-Weiss Essen. Auch gegen den VfB Hilden musste sich die Mannschaft von Trainer Sunay Acar am Freitagabend mit 0:1 (0:0) geschlagen geben. Damit hat sich der Regionalliga-Absteiger zunächst einmal aus der Spitzengruppe verabschiedet. Er hat aber bereits am Freitag um 20 Uhr bei Union Nettetal die Möglichkeit, die Wende einzuleiten.