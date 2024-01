Krisensitzung beim SV Straelen Drei Optionen für Oberligist nach Tecklenburg-Insolvenz erarbeitet

Demnach hat sich Hermann Tecklenburg, der am Freitagmorgen noch nicht erreichbar war, eine gewisse Bedenkzeit erbeten. Es ist durchaus denkbar, dass sich der Präsident mit dem zuständigen Insolvenzverwalter abstimmt und eine Entscheidung erst in einigen Tagen getroffen wird. Allerdings zeigt die kurzfristige Absage des für Sonntag angesetzten Testspiels gegen den Regionalligisten SSVg. Velbert, auf welch wackligen Beinen die Zukunft der Straelener Fußballer aktuell steht. „Wir bekommen natürlich auch die Ereignisse in Straelen mit und haben uns deshalb erkundigt, ob das Spiel über die Bühne gehen kann. Es gab allerdings keine klare Antwort. Deshalb haben wir dann sofort abgesagt und bestreiten dafür jetzt am Sonntag in Herten ein Testspiel gegen unseren Lokalrivalen TVD Velbert“, sagte Detlev Czoske, Organisationsleiter des Regionalligisten. Am Wetter kann die ausweichende Antwort aus Straelen jedenfalls nicht gelegen haben – die Partie hätte auf dem bespielbaren Kunstrasenplatz an der Römerstraße ausgetragen werden sollen.