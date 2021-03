Fußball in Straelen : SV Straelen kann mit Remis gut leben

Der SV Straelen – hier Vedran Beric (am Ball) – erspielte sich wie die Gäste keine gute Torchance. Foto: Norbert Prümen

Straelen Der Regionalligist trennt sich bei widrigen Bedingungen im Duell der Neulinge gegen den FC Wegberg-Beeck mit 0:0. Der Gastgeber geht mit einem Vorsprung von 13 Punkten vor den Abstiegsplätzen in seine letzten zwölf Spiele.

Das Prestigeduell der Fußball-Regionalliga zwischen den beiden Aufsteigern SV Straelen und FC Wegberg-Beeck endete am Samstag im Stadion an der Römerstraße mit einem torlosen Unentschieden – und das war auch gut so. Denn einen Sieger oder Verlierer hätte diese Begegnung auch nicht verdient gehabt. Während sich der SV Straelen mit dem weiteren Punktgewinn inzwischen im Mittelfeld der Tabelle etabliert hat, war das Unentschieden für die Gäste zu wenig, um sich im Abstiegskampf etwas Luft zu verschaffen. Denn im Tabellenkeller konnten einige Mannschaften punkten.

Beim SV Straelen werden derweil die Sorgen in der Abteilung Defensive immer größer. Nach Außenverteidiger Kino Delorge (Bänderverletzung in der Schulter) und Spielführer Ferry de Regt (Knieprobleme) hat es nun auch Fabio Ribeiro erwischt. Der Staubsauger vor der Abwehr zog sich am Donnerstag beim Training vermutlich eine Verletzung am Kreuzband zu und fällt voraussichtlich für mehrere Wochen aus. Das endgültige Ergebnis wird eine MRT-Untersuchung am Montag ergeben. Für Fabio Ribeiro rückte am Samstag der 21-jährige Maximilian Funk in die Startelf. Konstantin Möllering erhielt im offensiven Mittelfeld den Vorzug vor Kaito Mizuta. Führungsspieler Kevin Weggen durfte nach längerer Verletzungspause – wie schon am vorigen Samstag – zunächst nur auf der Bank Platz nehmen.

Info Die Statistik zum Spiel des SV Straelen SV Straelen Udegbe – Päffgen, Lachheb, van Benthem, Stevens, – Funk, Kübler – Beric (65. Mizuta), Möllering (81. Weggen), Peitz – Kader (87. Fakhro) FC Wegberg-Beeck Zabel – Hühne, Hasani (88. Skraparas), Passage, Meurer (85. Fehr), Wilms, Mause, Kühnel, Mandt, Leersmacher, Hoffmanns (65. Bach) Schiedsrichter Christopher Schütter (TV Werl) So geht es weiter SC Preußen Münster - SV Straelen (Mittwoch, 17. März, 19.30 Uhr, Stadion an der Hammer Straße)

Was die beiden Mannschaften an diesem Nachmittag den wenigen Zuschauern im Stadion Römerstraße präsentierten, war, galant ausgedrückt, ein Spiel, das von den Abwehrreihen dominiert wurde. Beide Teams neutralisierten sich vollkommen. Oder, um es anders auszudrücken: Er wurde sehr schwer verdauliche Fußballkost serviert. Denn tatsächlich war es so, dass es über die gesamte Spielzeit keiner Mannschaft gelang, einen Schuss auf das Tor des Gegners abzugeben. Wirklich gefährliche Strafraumszenen, die eventuell eine Aussicht auf einen Treffer gehabt hätten, waren Fehlanzeige.

Natürlich muss erwähnt werden, dass die äußeren Umstände von vorne herein ein unterhaltsames Fußballspiel nur schwer zulassen würden. Heftigen Sturmböen aus westlicher Richtung peitschten permanent über den Rasen und ließen Abschläge, Zuspiele oder Flankenbälle zum Teamkollegen zu einem reinen Lotteriespiel werden.

Es war bereits eine gute Stunde absolviert, und die Begegnung plätscherte weiter vor sich hin, als Sturmtief Luis richtig ins Spiel kam. Am Himmel über Straelen ereigneten sich wesentlich spannendere und dramatischere Szenen als auf dem Rasen. Pechschwarze Wolken zogen auf, Regen setzte ein. Um Punkt 15.30 Uhr schaltete Vereinswirt Dieter Niersmans im Stadion das Flutlicht an. Und keine fünf Minuten später ertönte der erste Donnerschlag aus Richtung Venlo. Bevor die gefährliche Wetterlage die Römerstraße erreichen konnte, unterbrach Schiedsrichter Christopher Schütter völlig regelkonform die Partie. Das Wetter beruhigte sich zum Glück aber sehr schnell. Und nach 15 Minuten Gewitterpause konnte die Partie fortgesetzt werden. Die verbleibenden zwölf Minuten lebten alleine von der Spannung, ob es noch einen Gewinner oder Verlierer geben würde. Das Ende ist bekannt.

Bei der Pressekonferenz gaben beide Trainer an, mit der Punkteteilung zufrieden sein zu müssen. Sie hatten sich von ihren Schützlingen, als sie mit dem Wind im Rücken spielen konnten, jeweils mehr Druck und Dynamik gewünscht.

Trainer Benedict Weeks hält mit seiner Mannschaft weiter klar Kurs in Richtung Klassenerhalt. Foto: Norbert Prümen