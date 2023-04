Fußball-Regionalliga Eine triste Nullnummer im Dauerregen

Für die Mannschaft vom Hünting geht die Zitterpartie hingegen in die nächste Runde. Da der 1. FC Kaan-Marienborn und der SV Straelen als Absteiger feststehen, dürfte der 1. FC Bocholt bei acht Punkten Vorsprung auf Wattenscheid 09 Platz 15 sicher haben. Dieser wird allerdings zum Abstiegsplatz, falls Borussia Dortmund II aus der Dritten Liga absteigen sollte. Aktuell beträgt der Vorsprung der Schwarz-Gelben auf die rote Zone gerade einmal zwei Punkte. Nicht ausgeschlossen also, dass es in der nächsten Saison eine Etage tiefer zur Neuauflage des Duells vom Samstag kommt.