Handball : Eine Niederlage, die sehr viel Mut macht

Straelen Handball-Regionalliga der Frauen: SV Straelen – TB Wülfrath 22:28 (9:13). Am Ende haben die Grün-Gelben zwar das Nachsehen. Doch mit etwas mehr Glück hätten die Gastgeberinnen durchaus für eine Überraschung sorgen können.

(terh) Am Ende war es die fast schon erwartete Niederlage, mit der die Grün-Gelben das Parkett der Sporthalle an der Fontanestraße verließen. Doch sie gingen erhobenen Hauptes, hatten sie dem haushohen Favoriten und Titelaspiranten aus Wülfrath doch den größtmöglichen Widerstand entgegengesetzt. „Das war unsere mit Abstand beste Leistung der vergangenen Wochen und Monate. Die Spielerinnen haben alles gegeben. Das war gut, phasenweise sogar richtig gut“, zeigte sich SVS-Coach Thomas Floeth nach 60 intensiven Minuten überaus zufrieden.

Es brauchte jedoch zehn Minuten und eine frühe Umstellung der Abwehr, bis die Grün-Gelben im Spiel angekommen waren. Aus einem 3:5-Rückstand machten sie im Anschluss mit Tempo und einer Prise Spielwitz eine 7:6-Führung. Der Fehdehandschuh war geworfen. Wülfrath regierte, versuchte es fortan mit zwei Kreisläuferinnen. „Das hat uns vor Probleme gestellt. Das weitaus größere Problem war jedoch, dass wir uns bis zur Halbzeit zwei, drei technische Fehler zu viel gegönnt haben“, erklärte Floeth den 9:13-Pausenrückstand. Der SV Straelen kam mit viel Schwung aus der Kabine und blieb bis zum 14:18 (42. Minute) in Schlagdistanz. Auch im Anschluss verschafften sich die Grün-Gelben zum Teil beste Chancen, scheiterten jedoch gleich mehrmals freistehend vor der gegnerischen Torfrau. Wülfrath ließ sich nicht zweimal bitten, zog innerhalb von acht Minuten auf 24:15 davon. „Die Mannschaft hat sich zu keiner Zeit hängen gelassen, bis zum Schluss Vollgas gegeben und sich selbst noch mit dem einen oder anderen sehenswerten Treffer belohnt“, so Straelens Trainer. Nach 60 Minuten stand eine 22:28-Niederlage zu Buche. Thomas Floeth: „Wenn wir jedes Mal mit dem Einsatz, dem Mut und der Freude spielen wie heute, werden wir auch in dieser Saison wieder unsere Punkte holen.“