Handball-Oberliga der Frauen SV Straelen ärgert den Tabellenführer

Es waren noch keine zwei Minuten gespielt, da drängten sich die beiden Unparteiischen erstmals in den Vordergrund. Bereits am Vortag hatte das Gespann in einem anderen Ligaspiel ein Dutzend Zeitstrafen und vier rote Karten verteilt. In Straelen machten sie genau dort weiter. Nach sechs Spielminuten standen bereits vier Siebenmeter und eine Zeitstrafe im Spielbericht. Als sich alles ein wenig beruhigt hatte, übernahmen die Grün-Gelben das Kommando. Aus einem 2:4 wurde mit einer bärenstarken Defensive ein 9:6. „Im Anschluss haben wir es verpasst, uns weiter abzusetzen“, ärgerte sich Arts über einige Fehlwürfe. Dennoch lagen die Straelenerinnen zur Pause mit 12:10 vorn.