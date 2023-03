Handball-Landesliga Starker Auftritt beim Tabellenführer

Obwohl in Dustin Venn und Mike Beyer zwei der ohnehin schon wenigen Straelener Spieler verletzt das Handtuch werfen mussten, lief es aus SVS-Sicht in Halbzeit zwei wesentlich besser. Ab der 40. Minute blies Grün-Gelb zur großen Aufholjagd. Allen voran trieb Daniel Meyer sein Team in Abwehr und Angriff zur Höchstleistung an. Tor um Tor und mit wachsender Begeisterung arbeitete sich der krasse Außenseiter aus Straelen heran. Und: In der 56. Minute gelang Max Blum tatsächlich der Treffer zum 35:35. Am Ende jubelten jedoch die Gastgeber. Thorsten Arts: „Das war das mit Abstand beste Auswärtsspiel, das wir in dieser Saison gezeigt haben. Das hat trotz der Niederlage richtig Spaß gemacht.“