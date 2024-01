Handball-Oberliga der Frauen Keine Stolpergefahr für den Spitzenreiter

Die Grün-Gelben schienen sich viel vorgenommen zu haben und starteten mit zwei blitzschnellen Treffern von Zoé Daguhn in Halbzeit zwei. Im Anschluss nahm die Partie ordentlich Fahrt auf. Plötzlich war Feuer im Spiel. Zumindest für ein paar Minuten. „Hätten wir in dieser Phase nicht drei weitere Hochkaräter vergeben, wären wir dran gewesen“, so Kurfürst. Stattdessen sorgte eine von Gästetrainer Jürgen Witzke einberufene Auszeit dafür, dass der gerade erst entstandene Straelener Schwung ganz schnell ausgebremst wurde. Während beim VTK die Achse Halblinks/Kreis danach wieder vorzüglich funktionierte, verfielen die Grün-Gelben wieder in alte Muster. So gelang es Kempen, einen Drei-Tore-Vorsprung (18:15) relativ emotionslos zu verwalten und zwischenzeitlich bis auf sechs Tore auszubauen. „Vorne haben wir Fehler produziert, die uns hinten noch beschäftigt haben. Das ging für Kempen viel zu einfach“, sagte Straelens Trainer. Mit der einen oder anderen Parade von Melanie Schumann gelang es seiner Mannschaft wenigstens, das Resultat noch etwas erträglicher zu gestalten.