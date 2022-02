Fußball-Regionalliga : Selten stand die Vierte Liga so im Fokus

Der SV Straelen setzt in Münster auf die Konter-Qualitäten von Torjäger Cagatay Kader (gelbes Trikot). Foto: Norbert Prümen

Straelen Nach einer Woche zumeist trauriger Nachrichten ist der SV Straelen am Samstag bei Preußen Münster gefordert. Im Hinspiel gab es eine klare 0:4-Niederlage gegen den Tabellendritten.

Es liegt eine denkwürdige Woche hinter der Fußball-Regionalliga. Mit Ereignissen, die allesamt in irgendeiner Form auch den SV Straelen betreffen, der am Samstag beim Tabellendritten Preußen Münster antritt.

Der Böllerwurf von der Hafenstraße 73 Minuten waren am vergangenen Sonntag im Spitzenspiel zwischen Tabellenführer Rot-Weiss Essen und Verfolger Preußen Münster absolviert. Soeben hatte Gerrit Wegkamp den Ausgleich zum 1:1 für die Gäste erzielte, als ein Böller aus der Essener Fankurve an den Rand des Spielfelds flog, wo sich gerade Münsteraner Ersatzspieler aufwärmten. Preußen-Verteidiger Marvin Thiel erlitt ein Knalltrauma, sein Mitspieler Jannik Borgmann einen Schock – das Spiel wurde folgerichtig abgebrochen. Beide Akteure fehlten drei Tage später bei der 0:1-Niederlage des Titelaspiranten in Rödinghausen.

Info SV Straelen muss drei Leistungsträger ersetzen Die Ausgangslage Schon das Hinspiel war eine glatte Angelegenheit. Vor einem großen Polizeiaufgebot gewann Preußen Münster am 18. September mit 4:0 an der Römerstraße. Der Tabellendritte ist vor eigenem Publikum erneut klarer Favorit. Die personelle Situation Der SV Straelen muss weiterhin auf Abwehrchef Adli Lachheb (Muskelriss) und Fabio Ribeiro (Faserriss) verzichten. Tobias Peitz ist nach seiner Roten Karte aus dem Homberg-Spiel für zwei Meisterschaftsspiel gesperrt.

„Ich habe mir das Spiel live am Bildschirm angeschaut, weil Münster unser nächster Gegner ist. Es ist eine Katastrophe für den Fußball und meinen früheren Verein RW Essen, was dort passiert ist. Da hat man wieder einmal gesehen, welchen Schaden Menschen anrichten können, die mit zu wenig Gehirnzellen ausgestattet sind. Ich gehe aber davon aus, dass die Mannschaft von Preußen Münster diese Geschehnisse inzwischen verarbeitet hat. Abgesehen davon, dass die beiden betroffenen Spieler eventuell weiter ausfallen, sehe ich keine Auswirkungen auf die Partie gegen uns“, sagt Straelens Sportlicher Leiter Rudi Zedi.

Der Rauswurf von Kevin Weggen beim Ligarivalen FC Wegberg-Beeck Der frühere Kapitän und Leistungsträger des SV Straelen, der erst im Sommer von der Römerstraße zum Mönchengladbacher Club gewechselt war, hatte sich am Freitag vergangener Woche für die Homepage des KFC Uerdingen mit dem Trikot seines künftigen Vereins ablichten lassen. Damit war für die Wegberger Verantwortlichen wenige Tage vor dem Kellerduell mit dem Schlusslicht aus Krefeld das Maß voll. Weggen bekam am Dienstag vor dem Training seine Entlassung mitgeteilt und durfte unverrichteter Dinge wieder nach Hause fahren. „Natürlich hat diese Entscheidung auch bei uns für Gesprächsstoff gesorgt. Ich habe mich mit unserem Präsidenten Hermann Tecklenburg unterhalten. Kevin Weggen weiß inzwischen wahrscheinlich, dass man solche Dinge auch anders kommunizieren kann. Solche Wechsel können immer mal für böses Blut sorgen. Wir haben beispielsweise vor wenigen Tagen auch einen Spieler für die kommende Saison verpflichtet. Und gegenseitiges Stillschweigen vereinbart, damt gar nicht erst irgendwo Unruhe aufkommen kann“, so Zedi.