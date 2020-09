Fußball : „Heynckes und Streich imponieren mir“

Benedict Weeks ist nach nur einem Jahr als Co-Trainer zum Chefcoach des SV Straelen, der am Samstag in die Saison startet, aufgerückt. Foto: Heinz Spütz

Interview Straelen Der Trainer des Regionalliga-Aufsteigers SV Straelen spricht über Ziele, den Fußball, den er spielen lassen will, Vorbilder und Idole.

Der bisherige Co-Trainer Benedict Weeks ist beim SV Straelen zur Nummer eins aufgerückt. Der 30-Jährige, der seit drei Jahren in Nettetal lebt, ist als Coach Nachfolger von Inka Grings, die den SVS zurück in die Fußball-Regionalliga geführt hat. 2017 erwarb Weeks die Trainer-A-Lizenz mit dem Ziel, später Fußballlehrer zu werden. Im Gespräch mit der Rheinischen Post sagt er, welchen Fußball er spielen lassen will, welche Vorbilder als Trainer er hat und was er mit dem SV Straelen erreichen will.

Für welche Art von Fußball steht der Trainer Benedict Weeks und gibt es für Ihre Arbeit als Coach bestimmte Vorbilder?

Info Die Stationen von Benedict Weeks Spieler Benedict Weeks war als Spieler auch schon für den SV Straelen aktiv. Er lief in der Saison 2009/2010 für die zweite Mannschaft des SVS in 27 Partien in der Landesliga auf. Zudem spielte er für den SC Union Nettetal, den SC Waldniel und die VSF Amern. Trainer Weeks arbeitete zunächst sechs Jahre als Jugend-Coach bei Union Nettetal. Dann übernahm er zwei Jahre die A-Junioren des 1. FC Mönchengladbach, ehe er 2017 Coach der ersten Mannschaft des Klubs in der Landesliga wurde. 2019 wurde er Co-Trainer des SV Stralen, jetzt rückte er auf.

Benedict Weeks Zum einen ist es wichtig, mit und gegen den Ball aktiv zu sein und dabei entschlossen, konzentriert und clever zu agieren. Disziplin und Leidenschaft halte ich für ebenso wichtig. Meine Spieler sollen Freude daran haben, den Gegner unter Druck zu setzen und zu Fehlern zu zwingen. Mein Ziel ist es, die Mannschaft weiterzu­entwickeln und taktisch variabel zu sein. Vorbilder? Da könnte ich einige Trainer nennen. Ich versuche, mir das Beste von jedem Coach abzuschauen. Trainer wie beispielsweise Jupp Heynckes und Christian Streich imponieren mir sehr, weil sie authentisch sind und immer das Wohl der Mannschaft in den Mittelpunkt stellen.

Der Spielplan sieht für den Saisonstart sechs Partien im September vor. Danach kommt das Spitzenteam aus Rödinghausen. Wie beurteilen Sie das Auftaktprogramm?

Weeks Wir treffen an den ersten sieben Spieltagen auf die U-23- Teams von Fortuna Düsseldorf, Borussia Mönchengladbach und Schalke 04 sowie auf Fortuna Köln, Preußen Münster, RW Oberhausen und den SV Rödinghausen, die um den Aufstieg in die Dritte Liga mitspielen können und wollen. Wir wissen um die Qualitäten dieser Gegner und wissen auch, dass komplizierte Aufgaben auf uns zukommen. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch um unsere Stärken. Es wird wichtig sein, direkt von Beginn an da zu sein und gute Leistungen zu zeigen. Dann können wir auch die großen Mannschaften ärgern und punkten.

Sie haben sich gegen eine sichere Arbeitsstelle und für einen unsicheren Trainerjob entschieden. Was waren die ausschlaggebenden Gründe dafür?

Weeks Entscheidend war, dass ich trotz meines jungen Alters die Chance erhalten habe, in der Regionalliga als hauptamtlicher Cheftrainer zu arbeiten. Fußball ist seit mehr als 25 Jahren meine große Leidenschaft und die Arbeit als Trainer eine absolute Berufung für mich. Ich habe mich in den vergangenen Jahren immer weiter fortgebildet und bin sehr glücklich darüber, dass ich ausgerechnet beim SV Straelen, für den ich selbst von 2008 bis 2010 in meinem letzten Jugend- und in meinem ersten Senioren-Jahr gespielt habe und der nur 15 Minuten von meinem Wohnort entfernt liegt, die Chance erhalten habe, meine ersten Schritte im professionellen Fußball zu gehen.

Die Mannschaft und das Betreuer-Team haben sich für Sie als Trainer des SV Straelen ausgesprochen. Die sportliche Leitung hat beim Präsidenten Hermann Tecklenburg ganz offensichtlich Überzeugungsarbeit leisten müssen. Verspüren Sie durch diese Vorgehensweise einen zusätzlichen Erfolgsdruck?

Weeks Ich habe seit Mitte Juni viele Gespräche mit unserem Präsidenten Hermann Tecklenburg und unserem Sportlichen Leiter Stephan Houben geführt, die mich bereits zu diesem Zeitpunkt mit der Frage konfrontiert haben, ob ich mir vorstellen könne, Cheftrainer zu werden. Das konnte ich. Dass die Entscheidung erst Mitte August gefallen ist, lag hauptsächlich daran, dass ich mit meinem alten Arbeitgeber eine Lösung finden musste. Dass die Mannschaft, meine Trainerkollegen und das gesamte Funktionsteam hinter dieser Lösung stehen und dies so kommuniziert haben, freut mich natürlich. Ich werde alles dafür tun, dass wir gemeinsam erfolgreich sein werden und bin mir sicher, dass wir als Einheit stark sind. Einen zusätzlichen Erfolgsdruck spüre ich nicht; eher eine noch größere Motivation und Freude, mit dieser Mannschaft und diesem Funktionsteam zusammenarbeiten zu dürfen.

Das Saisonziel kann nur Klassenerhalt heißen. Ist der Kader qualitativ stark genug besetzt oder sehen Sie noch Nachbesserungsbedarf?

Weeks Wir möchten unseren Kader noch ergänzen. Stand heute haben wir 20 Feldspieler. Aufgrund der vielen Partien, der englischen Wochen, der sehr kurzen Winterpause und der Belastungssteuerung macht es Sinn, sich darauf vorzubereiten, dass Spieler Pausen benötigen oder ausfallen werden. Zudem sorgt Konkurrenzkampf im Kader auch für eine Qualitätssteigerung.

Ihre Vorgängerin Inka Grings hat immer wieder betont, dass Sie irgendwann einen Bundesligisten trainieren möchte. Haben Sie ein ähnliches Ziel?

Weeks Bevor ich von 2016 bis 2019 die U19 beziehungsweise die erste Mannschaft des 1. FC Mönchengladbach als Trainer betreut habe, war ich sechs Jahre im C- und B-Junioren-Bereich des SC Union Nettetal als Coach tätig. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht daran gedacht, dass ich vier Jahre später Trainer in der Regionalliga sein darf. Was ich damit sagen möchte: Es kann im Fußball schnell gehen. Ich bin der Meinung, dass es registriert und belohnt wird, wenn man mit viel Fleiß, Aufrichtigkeit, Herzblut und Aufwand gute Arbeit leistet.

Ein Heimspiel in der ersten DFB-Pokalrunde gegen Bayern München oder Regionalliga-Klassenerhalt mit dem SV Straelen – was würden sie wählen?

Weeks Gerne beides. Wenn ich mich entscheiden muss: Regionalliga 2021/2022 – das wäre gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt und ein bislang einmaliger Erfolg in der Vereinsgeschichte des SV Straelen.

Sie sind Mönchengladbacher. Welche Beziehung haben Sie zur Borussia?