Fußball-Beben SV Straelen meldet Oberliga-Team ab – Tecklenburg tritt als Präsident zurück

Die Insolvenz des Baunternehmens Tecklenburg hat jetzt ein doppeltes Aus beim SV Straelen zur Folge. Hermann Tecklenburg, lange Zeit Präsident, Mäzen und Macher des Vereins, hat aus persönlichen Gründen seinen Rücktritt erklärt. Die erste Fußball-Mannschaft wird aus der Oberliga zurückgezogen, in der sie als Tabellendritter in die Winterpause gegangen ist. Den Spielern des Teams sollen Aufhebungsverträge angeboten werden. Das teilte am Dienstag der verbliebene Vorstand des 2100 Mitglieder zählenden Vereins in einer Pressemitteilung mit.