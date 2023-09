Fußball-Niederrheinpokal SV Straelen schafft glanzlos den Sprung ins Achtelfinale

Der Favorit sorgte erst in der Schlussphase für die Entscheidung. In der 86. Minute war der aufgerückte Innenverteidiger Dacain Dacruz Baraza nach einem Eckball per Kopf zur Stelle und erhöhte auf 2:0. Und Sekunden vor dem Abpfiff schlug noch ein Flatterball von Dario Bezerra-Ehret aus gut 25 Metern Distanz im gegnerischen Netz ein.