Fußball-Regionalliga SV Straelen überwintert ohne Hoffnung

Sein Oberhausener Kollege Mike Terranova zeigte sich glücklich, drei Punkte geholt zu haben: „Die Führung hat uns Kraft und Selbstvertrauen gegeben. In der zweiten Halbzeit haben wir eindeutig von unserer Effektivität profitiert. Kompliment an den SV Straelen, der zu keinem Zeitpunkt aufgesteckt hat.“Von Beginn an sahen die Zuschauer eine flotte Partie bei frostiger Witterung, in der die Gastgeber nach 15 Minuten die erste Chance zur Führung hatten. Nach einem beherzten Vorstoß von Joep Munsters und einem Doppelpass mit Jaron Vicario tauchte der defensive Mittelfeldspieler im Strafraum auf und scheiterte an RWO-Keeper Daniel Davari. Der Nachschuss aus spitzem Winkel verfehlte das Ziel knapp.