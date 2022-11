Fußball-Regionalliga : SV Straelen hat wieder Optionen in der Offensive

Straelen Der SVS kann am Samstag beim SV Lippstadt 08 wieder auf Stürmer Philipp Dünnwald und Spielmacher Jaron Vicario bauen, deren Sperren abgelaufen sind. Das Ziel für die Partie ergibt sich für das Schlusslicht von selbst.

Die personelle Not in der Abteilung Offensive war beim SV Straelen am vergangenen Samstag groß. Beim 0:0 in der wichtigen Heimpartie gegen die U 23 des 1. FC Köln, das den Tabellenletzten der Fußball-Regionalliga im Kampf um den Klassenerhalt nicht einmal eine Winzigkeit nach vorne gebracht hat, lief der ehemalige Bundesliga-Spieler Marcel Heller als Sturmspitze auf. Heller ist wahrlich nicht der Typ Angreifer, der einem Team, das ohnehin Probleme in der Offensive hat, in vorderster Linie so richtig weiterhelfen kann. Doch Trainer Bekim Kastrati fehlten schlichtweg die Alternativen.