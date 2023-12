Handball-Landesliga SV Straelen beendet eine längere Durststrecke

Die Erleichterung war bei den Handballern des SV Straelen am Ende fast schon größer als die Freude über die beiden Punkte. In einem Landesligaspiel auf schwachem Niveau setzten sich die Grün-Gelben gegen den Tabellennachbarn SC Bottrop mit 25:23 (9:12) durch. „Was am Ende zählt, ist allein der Sieg – egal wie er zustande gekommen ist“, sagte SVS-Coach Thomas Floeth.