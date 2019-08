Fußball : Wie zu Regionalliga-Zeiten: SV Straelen spielt am Samstag

Straelen Saisonstart um 16 Uhr an der Römerstraße gegen den Cronenberger SC. Lachheb-Comeback steht bevor.

Von Volker Himmelberg

Der Samstag-Spieltermin ist bei den Fußballfreunden im Gelderland offenbar gut angekommen. Der Zuschauerschnitt bei den Heimspielen des SV Straelen in der Regionalliga konnte sich jedenfalls sehen lassen. Deshalb haben die Verantwortlichen des Vereins beschlossen, auch eine Etage tiefer möglichst viele Heimpartien an einem Samstag auszutragen. Den Anfang macht am 10. August ab 16 Uhr die Partie gegen Oberliga-Rückkehrer Cronenberger SC.

„Der Samstag-Termin hat sich bewährt. Wir versprechen uns davon auch in der Oberliga hohe Zuschauerzahlen“, sagt Fußball-Abteilungsleiter Stephan Dix. Die Grün-Gelben bitten die heimischen Anhänger darum, die Infrastruktur zu nutzen, die sich in der Vierten Liga bewährt hat. So sollen nach Möglichkeit auch die Parkflächen genutzt werden, die sich am Ende des Wirtschaftsweges befinden, der von der Venloer Straße aus zum Stadion führt. „So können wir auch die Situation in den Wohngebieten an der Römer- und Marienstraße entspannen“, erklärt Dix.