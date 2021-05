Fußball : SV Straelen hat Personalsorgen in der Defensive

Der SV Straelen – hier Kino Delorge – hat nicht lange Zeit, die Enttäuschung über die Niederlage im Pokal-Finale zu verarbeiten. Foto: Heinz Spütz

Straelen Der Regionalligist muss am Dienstag in der Partie bei Rot Weiss Ahlen unter anderem die Innenverteidiger Adli Lachheb und Ferry de Regt ersetzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Joachim Schwenk

Der SV Straelen hat nicht viel Zeit, die Enttäuschung über das knapp mit 1:2 gegen den Wuppertaler SV verlorene Finale des Fußball-Niederrheinpokals und den geplatzten Traum vom Einzug in den DFB-Pokal zu verarbeiten. Denn bereits am heutigen Dienstag steht für den Fußball-Regionalligisten in der Meisterschaft die nächste Aufgabe an. Die Mannschaft von Trainer Benedict Weeks läuft um 19.30 Uhr beim Drittletzten Rot Weiss Ahlen auf, der zwei Spieltage vor Schluss bei einem Vorsprung von nur zwei Punkten auf Schlusslicht SV Bergisch Gladbach noch in Abstiegsgefahr schwebt.

Der SV Straelen hatte sich ein neues Ziel gesetzt, nachdem sicher war, dass er auch in der kommenden Saison in Liga vier auflaufen wird. Team und Trainer haben sich vorgenommen, die Spielzeit mit wenigstens 50 Zählern auf dem Konto zu beenden. „Wir haben in der Hinrunde 25 Punkte geholt und wollen das auch in der Rückserie schaffen“, sagt Weeks. Nach fünf Niederlagen in Folge sind jetzt allerdings Siege in den verbleibenden beiden Partien nötig, um diese Marke zu erreichen.

Diese Aufgabe wird nicht nur dadurch erschwert, dass der SV Straelen am Dienstag in Ahlen auf einen Gegner treffen wird, der im Rennen um den Klassenerhalt noch punkten muss. Hinzu kommt, dass das Personal beim SVS besonders in der Abteilung Defensive knapp geworden ist. Die etatmäßigen Innenverteidiger Adli Lachheb (Sperre nach fünfter Gelber Karte) und Ferry de Regt, der im Pokal-Finale in der Duisburger Arena wegen einer Wadenverletzung ausgewechselt werden musste, sind nicht dabei. Zudem fallen Fabio Ribeiro (Oberschenkelverletzung), Tobias Peitz (Fußprellung) und Vedran Beric aus. Beric hat sich das Syndesmoseband und zwei Außenbänder gerissen und wird einige Zeit passen müssen. „Ich hoffe, dass er während der Vorbereitung auf die neue Saison wieder einsteigen kann“, sagt Weeks.