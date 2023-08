Fußball-Niederrheinpokal SV Straelen will den ersten Pflichtspiel-Sieg feiern

Der SV Straelen will im Pokal das nachholen, was er in der Fußball-Oberliga versäumt hat. „Wir wollen das Erfolgserlebnis feiern, das wir in der Meisterschaft schon hätten schaffen können“, sagt Trainer Sunay Acar, der mit seinem Team in der ersten Runde des Nieder­rheinpokals am heutigen Dienstag, 19 Uhr, beim ambitionierten Bezirksligisten GSV Moers antritt.