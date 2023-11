Fußball-Oberliga Darrel Lemmert fühlt sich beim SV Straelen wohl

Der 21-jährige Niederländer ist ein Sohn surinamischer Eltern. Er wurde in Amsterdam geboren, wuchs jedoch in Almere in der Provinz Flevoland auf. Sechs Jahre lang nahm er täglich zwei Stunden Fahrzeit in Kauf, um auf der Sportschule des PEC Zwolle fußballerisch ausgebildet zu werden und dort gleichzeitig den Schulabschluss zu machen. Der Verein bot ihm keine sportliche Perspektive an. Deshalb lief Lemmert als 17-jähriger Jugendspieler für De Volenwijckers und den FC Amsterdam auf. Als Senior wechselte er in die grenznahe Provinz Limburg, spielte in der U 21 zunächst bei Roda Kerkrade und danach bei VVV Venlo. Das Vertrauen der Eltern hatte er für diese Veränderungen. Wie viele andere Talente lebt auch er den Traum vom bezahlten Fußball.