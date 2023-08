Am Freitag Spiel bei Ratingen 04/19 Tom Hirsch und der Traum Regionalliga

Info

Verletzung Simon Busch, Rechtsverteidiger von Ratingen 04/19, hatte sich am Sonntag, wie berichtet, beim 2:2 von Ratingen 04/19 beim 1. FC Kleve in der Eroglu-Arena schwer verletzt. „Es ist eine heftige Verletzung“, berichtet der Ratinger Trainer Martin Hasenpflug, der seinen 23-jährigen Schützling im Krankenhaus besucht hat. „Er ist bereits operiert worden. Der Eingriff ist auch gut verlaufen. Aber möglicherweise muss Simon in ein paar Monaten noch einmal operiert werden. Wir hoffen, dass es besser wird, als es aktuell aussieht.“

Wiedersehen Dass sein Ex-Spieler Tom Hirsch mit zwei Toren in drei Pflichtspielen aktuell bester Schütze des SV Straelen ist, wundert den Ratinger Coach nicht. „Tom ist ein guter Spieler – wir hätten ihn auch gern behalten. Wir freuen uns, ihn jetzt wiederzusehen. Aber treffen muss er aus unserer Sicht am Freitagabend nicht unbedingt“, so Hasenpflug.