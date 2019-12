Fußball : SV Straelen siegt in allerletzter Sekunde

Gökan Lekesiz brachte den SV Straelen in der ersten Hälfte mit 2:0 in Führung. Dennoch wurde es noch einmal richtig spannend. Foto: Heinz Spütz

Straelen Fußball-Oberliga: Mit dem Glück eines Tabellenführers behauptet sich die Mannschaft von Inka Grings mit 3:2 (2:0) beim Abstiegskandidaten Cronenberger SC. Mit seinem 17. Saisontreffer sorgt Shun Terada für die Entscheidung.

Das Spiel nahm zunächst seinen erwarteten Verlauf: Die Hausherren zogen sich weit zurück und beschränkten sich darauf, in der eigenen Hälfte Druck auf den ballführenden Spieler zu machen, um so den Gegner vom Strafraum fernzuhalten. Das gelang nur 18 Minuten lang. Nach einem Foulspiel an Shun Terada zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Gökan Lekesiz ließ sich die Chance zum Führungstreffer nicht nehmen.

In der Pause zeigte sich Präsident Hermann Tecklenburg nur bedingt zufrieden mit der Darbietung seiner Mannschaft, bemängelte das pomadige Auftreten der beiden „Sechser“ und warnte vor Cronenberger Kontern. Dabei spielte er auf den einzigen Torschuss des Gastgebers unmittelbar vor dem 2:0 an.

Grings schickte den baumlangen Adli Lachheb ins Sturmzentrum – jetzt wurde die Brechstange ausgepackt. Immer wieder forderte Grings, lange und hohe Bälle in die Box zu schlagen. Fünf Minuten Nachspielzeit zeigte der Unparteiische an. In letzter Sekunde fiel Strae­lens Lebensversicherung Terada der Ball vor die Füße. Und mit einem satten Linksschuss blies er den Cronenbergern die Adventskerzen aus. Die Freunde über den Sieg hielt sich bei Inka Grings in Grenzen, die Enttäuschung über die Leistung ihrer Schützlinge im zweiten Durchgang schien tiefer zu sitzen: „Den Bruch in unserem Spiel kann ich auch nicht erklären. Da müssen sich die Spieler mal selber hinterfragen. In der Halbzeit habe ich noch deutlich darauf hingewiesen, dass man sich auf einer 2:0-Führung nicht ausruhen kann.“