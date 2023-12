Fußball-Oberliga SV Straelen rückt auf vierten Platz vor

Wie schon vor zwei Wochen beim 3:1 gegen den SV Sonsbeck begann der SV Straelen mit den beiden Mittelstürmern Markus Müller und Pedro Cejas. Spielmacher Isaak Kang nahm gesundheitlich angeschlagen zunächst auf der Bank Platz. Zum eigentlichen Geschehen auf dem Kunstrasen: Der abstiegsgefährdete Gastgeber hätte in der Anfangsphase durchaus in Führung gehen können. Mit zunehmender Spieldauer bekam der SV Straelen das Geschehen besser in den Griff. Und spätestens mit dem ersten Treffer der Straelener nahm die Partie so richtig Fahrt auf. Markus Müller wurde nach 24 Minuten steil geschickt, lief alleine auf das gegnerische Tor zu und schob den Ball mit seiner ganzen Routine an Schlussmann Marvin Oberhoff vorbei.