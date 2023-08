Handball Traum- und Fehlstart für Grün-Gelb

Der SVS startete mit einer 5:1-Deckung in Halbzeit zwei. Diese Variante funktionierte zunächst gut. Der Bottroper Spielfluss geriet ebenfalls ins Stocken. „Leider haben wir in dieser Phase Großchancen ausgelassen. Wir hätten den Ausgleich schaffen können, sind aber stets einem Zwei- bis Vier-Tore-Rückstand hinterhergerannt“, so Floeth. Bis zum 17:19 in der 51. Minuten befanden sich die Grün-Gelben in Schlagdistanz, ehe mehrere Fangfehler für die Entscheidung sorgten. Julian Zetzen setzte mit dem 21. Straelener Treffer schließlich den Schlusspunkt.