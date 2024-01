Handball-Landesliga SV Straelen schafft den Sprung ins Mittelfeld

In der 38. Minute war es Leon Steltzer, der mit dem Tor zum 17:16 für die erste Straelener Führung des Spiels sorgte. Der Gastgeber hatte durchaus die Chance, sich etwas vom Gegner abzusetzen. Doch zu mehr als einem Zwei-Tore-Vorsprung reichte es nicht. Am Ende war es der erst in den Schlussminuten eingewechselte Tom Floeth, der die Grün-Gelben mit seinen wuchtigen Treffern zum 24:22 und 25:23 über die Ziellinie schob. Den umjubelten Schlusspunkt zum 26:23 setzte Mike Beyer.