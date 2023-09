Fußball-Oberliga SV Straelen kommt so langsam ins Rollen

Nach verhaltenem Beginn gab Isaak Kang, Dauerläufer im Straelener Mittelfeld, in der achten Minute den ersten Warnschuss ab. Doch dem favorisierten Regionalliga-Absteiger gelang es zunächst nicht, das Spiel in den Griff zu bekommen. Auf der anderen Seite ließ der Aufsteiger aus dem Meerbuscher Stadtteil eine wahre Flut von Eckbällen ungenutzt. „Man hat vor allem in dieser Phase deutlich gemerkt, dass uns Kenan Hreljic als Stabilisator in der Abwehr gefehlt hat“, so Acar.