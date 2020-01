Handball : SV Straelen gewinnt das Verfolgerduell

Straelen (terh) Handball-Landesliga der Männer: SV Straelen – VfB Homberg II 36:27 (19:15). Zehn Minuten waren gespielt, da legte Hombergs Trainer seine erste grüne Karte auf den Zeitnehmertisch.

„Die Jungs haben im Gefühl der Überlegenheit zu lässig agiert und den Gegner mit unnötigen technischen Fehlern wieder ins Spiel gebracht“, erklärte SVS-Coach Dietmar Beiersdorf Gegentore im Minutentakt und das Zusammenschmelzen des einstmals stolzen Vorsprungs auf 13:12 (22. Minute). Doch die Blumenstädter fingen sich wieder, auch und vor allem weil sie in Torwart Jesper Kirking und Linksaußen Joey Sonnen zwei Trümpfe aus dem Ärmel zauberten. Letzterer traf von der Bank kommend bis zur Pause viermal, hatte so einen nicht unerheblichen Anteil an der 19:15-Führung der Grün-Gelben.