Saisonsieg Nummer acht Die Abstiegszone bleibt auf Distanz

Die personell nicht optimal aufgestellten Xantener wollten sich nicht kampflos in ihr vermeintliches Schicksal ergeben. Immer wieder gelang es dem TuS, sich in Eins-gegen-Eins-Aktion durchzusetzen. „Wir waren viel zu passiv, haben nur reagiert“, sagte SVS-Coach Martin Jacobs, der bis zum Stand von 9:9 eine ausgeglichene Partie sah. Im Anschluss agierten die Grün-Gelben offensiver und damit auch aggressiver, hielten die Gäste vom Tor fern. Und vorne? Da zeigten die Straelener kein überragendes, aber ein gefälliges Spiel, das schon in der ersten Spielhälfte viele unterschiedliche Torschützen auf den Spielbericht brachte.