Fußball-Regionalliga Neue Nummer eins an der Römerstraße

Schon vor einer Woche war der SV Straelen zu Gast in Köln. Bei der 2:3-Niederlage gegen die Fortuna feierte der 19-jährige Torhüter Lennart Winkler vor 2000 Zuschauern im Südstadion einen geglückten Einstand. Geboren und aufgewachsen ist der junge Mann im Herzen des Ruhrgebiets, in Essen. Alles begann an der Hafenstraße, wo er in der Jugend neun Jahre für Rot-Weiss Essen aktiv war. Schnell stellte sich heraus, dass er ein hervorragender Torwart ist, aber auch ein ebenso guter Feldspieler, so dass er je nach Bedarf in der Halbzeitpause die Position wechselte.