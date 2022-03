Fußball-Regionalliga : Der SV Straelen macht wieder Freude

Kelvin Lunga bejubelt seinen Schuss ins Glück zur Straelener 2:0-Führung in der 42. Minute. Die Mannschaft lieferte eines der besten Heimspiele der laufenden Saison. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Straelen Fußball-Regionalliga: Die Mannschaft um Interims-Trainer Rudi Zedi belohnt sich für eine engagierte Vorstellung mit einem 2:1 gegen Schalke 04 II. Der Vorsprung des Tabellenelften auf einen Abstiegsplatz beträgt sieben Punkte.

Es bleibt dabei – die ­­U 23-Auswahl des Zweitligisten FC Schalke 04 ist ein gerne gesehener Gast an der Römerstraße. Nach dem verdienten 2:1 (2:0)-Erfolg, mit dem sich der SV Straelen in der Regionalliga-Tabelle auf Rang elf verbesserte, erinnerte Gäste-Trainer Torsten Fröhling noch einmal an die 0:2-Niederlage seiner Mannschaft im Februar vergangenen Jahres.

Dann wurde der erfahrene Coach deutlicher und zog mit seinen Spielern hart ins Gericht: „Der Sieg der Straelener ist verdient. Wir sind hier in der Regionalliga West. Da wird Männerfußball gespielt. Da kann man nicht versuchen, mit Klein-Klein-Spielerei zum Erfolg zu kommen. Das funktioniert so nicht. Das haben uns die Straelener heute eindeutig bewiesen. Sie haben viel mehr in das Spiel investiert, sind uns von Beginn an mit hohem Tempo angelaufen und haben direkt in die Zweikämpfe gefunden.“

Info Die Statistik zum Spiel des SV Straelen SV Straelen: Udegbe – Delorge, Baraza, Päffgen – Lunga (65. Fujiyoshi), Ngyombo (90. Shoshi), Ribeiro (86. Funk), Stevens, Miyamoto – Rizzo (81. Mehlich), Kader Schalke 04 U 23: Wienand – Hanraths, Schell, Mende (70. Aramburu), Kyerewaa, Berisha (77. Tehe), Weschenfelder (56. Kaparos), Castelle, Balouk (82. Liebnau), Dadashov, Müller. Tore: 1:0 (35.) Kader, 2:0 (42.) Lunga, 2:1 (90.) Dadashov. Zuschauer: 320 Schiedsrichter: Jonah Besong (Duisburg).

Die von Interims-Trainer Rudi Zedi ausgegebene Marschroute war eindeutig: Permanent Druck auf den Gegner ausüben, um ihn erst gar nicht zur Entfaltung kommen lassen. Eine mutige Taktik mit zwei Stürmern und fünf Mittelfeldspielern, die nach zwei Minuten beinahe erstmals belohnt worden wäre. Fabio Ribeiro kam an der Strafraumgrenze frei zum Schuss, doch der Ball prallte vom Pfosten zurück auf den Rasen.

Die Zedi-Elf präsentierte sich mit einer Einstellung, wie man sie eigentlich auch erwarten darf, aber an der Römerstraße lange vermisst hatte. Die Mannschaft brannte, war laut und leidenschaftlich, keiner wurde mit dem Ball am Fuß alleine gelassen. In der Halbzeit fragten sich viele der 320 Zuschauer, was im positiven Sinne plötzlich in die Grün-Gelben gefahren ist. Während der Woche hatte Zedi sehr viel mit seinen Spielern geredet und dabei ganz offensichtlich die richtigen Worte gefunden.

Die Gastgeber gaben die Richtung vor, doch Strafraumszenen blieben zunächst Mangelware. Nach 20 Minuten setzte Jannik Stevens, der wie schon beim Pokalspiel in Monheim im defensiven Mittelfeld zum Einsatz kam, zu einem beherzten Sololauf über den halben Platz an. Sein Abspiel in den Strafraum erreichte Glody Ngyombo. Dessen Abschluss konnte Gäste-Keeper Felix Wienand gerade noch so mit dem Fuß abwehren.

Einwurf Kelvin Lunga nach 35 Minuten von der rechten Angriffsseite. Eigentlich harmlos, doch plötzlich ging alles sehr schnell. Der Ball landete im Strafraum bei Gianluca Rizzo, der mit der Hacke weiter auf Cagatay Kader – mit der Abgezocktheit eines echten Torjägers markierte dieser seinen zwölften Saisontreffer. Unmittelbar nach Wiederanstoß musste auf der anderen Seite Robin Udegbe bei einem Schuss von Niklas Castelle seine ganze Klasse beweisen, um den Ausgleich zu verhindern. Vier Minuten vor dem Pausentee drang Rizzo in den gegnerischen Strafraum ein, passte zu Kader und der zurück auf Lunga, der mit Vollspann und vollem Risiko die Kugel aus 18 Metern in den Winkel jagte.

Die Geschichte des zweiten Durchgangs ist schnell erzählt. Das Geschehen auf dem Rasen fand überwiegend zwischen den Strafräumen statt, fußballerische Leckerbissen waren eher selten der Fall. Schalke war insgesamt zu harmlos, torgefährlicher blieben die Gastgeber. Drei Minuten Nachspielzeit zeigte Schiedsrichter Jonah Besong an. Eine Minute später entschied er auf Strafstoß. Ole Päffgen hatte Castelle zu Fall gebracht. Keine Proteste. Schalkes Torjäger Rufat Dadashov, der über 90 Minuten bei Dacain-Dacruz Baraza bestens aufgehoben, war, verkürzte auf 1:2, doch dann bestätigte der Unparteiische mit seinem Abpfiff den Sieg des SV Straelen.

„Unser Plan ist aufgegangen. Wir haben umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Ich habe den Jungs gesagt, dass das genau der Weg ist, den wir bestreiten müssen, damit das ständige Auf und Ab endlich mal ein Ende hat”, sagte Zedi. Er spendierte seiner Mannschaft zur Belohnung für die gute Leistung einen trainingsfreien Sonntag, zumal am Mittwoch das schwere Nachholspiel beim Wuppertaler SV auf dem Plan steht.