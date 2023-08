Fußball-Oberliga SV Straelen nutzt seine Chancen nicht

In der Folgezeit bekam der Regionalliga-Absteiger die Partie immer besser in den Griff. Der SV Straelen zeigte sich von seiner giftigen und galligen Seite und zerstörte mit hoher Laufarbeit und aggressiver Zweikampfführung erfolgreich das Aufbauspiel der Hausherren. Pedro Cejas, der wegen seiner überzeugenden Leistung im Pokalspiel von Beginn an ran durfte, und der ehemalige Ratinger Tom Hirsch hätten den Straelener Vorsprung ausbauen können und vielleicht sogar müssen. Sie taten es aber nicht, was sich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit rächen sollte. Eine Unachtsamkeit in der Straelener Abwehr nutzte Ali Hassan Hammoud zum Ausgleich.