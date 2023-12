Fußball-Oberliga Der kleine Kader ist ein großes Problem

In Meerbusch kam für Lemmert der Südkoreaner Seongsun You ins Spiel, der nach zuvor zwei Einwechslungen in der Schlussphase zu seinem ersten längeren Einsatz im Straelener Trikot kam. „Auf einer für ihn ungewohnten Position hat er seine Aufgabe mehr als ordentlich erledigt. Es ist durchaus möglich, dass er gegen Frintrop zum ersten Mal in der Startelf aufläuft. Eine weitere Option ist Leon Schütz, der vor einer guten Woche nach überstandener Muskelverletzung ins Mannschaftstraining eingestiegen ist“, so Wolze