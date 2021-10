Fußball : Niederrhein-Pokal: Straelens Trainer Rudi Zedi ist zu Gast in der Heimat

Straelen Der Fußball-Regionalligist ist unter dem Interimscoach in die Erfolgsspur zurückgekehrt und beim Essener Landesligisten SV Burgaltendorf klarer Favorit.

Bei Rudi Zedi kommen am Dienstagabend Heimatgefühle auf. Der Sportliche Leiter und Interimstrainer des Fußball-Regionalligsten SV Straelen tritt mit seiner Mannschaft um 19 Uhr in der zweiten Runde des Niederrhein-Pokals beim Essener Landesligisten SV Burgaltendorf an. Zedi ist im Stadtteil Frillendorf aufgewachsen und war mit seinem Zwillingsbruder Kristian bereits in der E-Jugend für Rot-Weiss am Ball. In seiner Funktion als Straelener Trainer hat der 47-Jährige eine erfolgreiche Woche hinter sich. Einem 1:0 beim VfB Homberg folgte am Samstag ein 0:0 bei RW Oberhausen. „Darauf ruhen wir uns nicht aus. In dieser Woche wollen wir die Pflichtaufgabe im Pokal lösen und am Samstag den KFC Uerdingen schlagen“, sagt Zedi.