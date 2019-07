Fußball : SV Straelen ist wieder auf Torjäger-Suche

Straelen Marvin Ellmann, der sich mit den Grün-Gelben bereits einig war, muss wohl beim Ligarivalen SW Essen bleiben. Von Bayern München kommt Youngster Roland Lombaya, der in Straelen den Sprung in den Seniorenbereich schaffen will.

Sicherlich hat der Regionalliga-Absteiger, der nach Möglichkeit auf direktem Weg in Liga vier zurückkehren möchte, noch einen Shun Terada in seinen Reihen. Der Japaner hat in der abgelaufenen Saison mit zwölf Treffern in 31 Meisterschaftsspielen nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht. Doch der 25-Jährige zählt zur Kategorie „schneller Konterstürmer“. Eine Qualität, die in der kommenden Saison eher zweitrangig sein dürfte. Denn als hoher Favorit und Titelaspirant werden die Grün-Gelben oftmals gegnerische Abwehr-Bollwerke knacken müssen – und so etwas ist nicht unbedingt nach dem Geschmack von Shun Terada. Da noch offen ist, wann Randy Grens nach seinem Kreuzbandriss wieder seinem Hobby Toreschießen nachgehen kann, müssen die Grün-Gelben handeln. Der 1. FC Bocholt, der zu den größten Rivalen im Kampf um die Meisterschaft gehört, hat’s mit der Verpflichtung vom Maurice Exslager vorgemacht – der SV Strae­len benötigt einen ähnlichen „Brecher“, der sich in der gegnerischen Box heimisch fühlt.