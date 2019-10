Handball : SV Straelen strebt den dritten Sieg in Serie an

SV Straelen strebt den dritten Sieg in Serie an

Straelen (terh) Handball-Landesliga der Männer: SV Straelen – HSG Hiesfeld-Aldenrade II (Sa., 19.30 Uhr, Sporthalle im Schulzentrum an der Fontanestraße). Die Grün-Gelben bewegen sich dahin, wo sie hinwollen: ins obere Tabellendrittel.

Basis der beiden Siege gegen Kamp-Lintfort und Schermbeck war eine Defensive der zupackenden Art, die dem Gegner ziemlich wenig Freiräume gönnte. „Das war in etwa so, wie ich mir das vorstelle. Wenn wir jetzt noch unser Umschaltspiel verbessern, werden wir schwer zu schlagen sein“, sagt SVS-Coach Dietmar Beiersdorf. Das gilt auch für die neu formierte Reserve der HSG Hiesfeld-Aldenrade, die nach vier Spieltagen erst zwei Punkte auf dem Konto hat.

Die HSG hat Akteure in ihren Reihen, die für ihn in die Bresche springen können. Zum Beispiel David Fischer, der das Runde in der vergangenen Woche 13 Mal ins Eckige beförderte. Auch ein Daniel Hojan ist mit seiner Beweglichkeit ein steter Unruheherd für jede gegnerische Abwehr.