Handball-Oberliga der Frauen : SV Straelen macht Tempo und feiert Auswärtssieg

Straelen Die ersatzgeschwächte Mannschaft überzeugt in Dinslaken und gewinnt verdient mit 35:24. Nach Saisonsieg Nummer neun haben die Grün-Gelben wieder ein ausgeglichenes Punktekonto.

Vom Anpfiff an drückten die Grün-Gelben aufs Tempo, hatten jedoch zunächst Probleme mit der Chancenverwertung. Und auch in der Abwehr brauchte es ein paar Minuten, bis man sich gefunden hatte. In dieser Phase war es vor allem Torfrau Melanie Schumann zu verdanken, dass die Grün-Gelben trotzdem knapp die Nase vorne hatten. Im Anschluss zog Straelen von 6:5 auf 11:7 davon. Das veranlasste Hiesfelds Trainerin dazu, eine doppelte Manndeckung gegen Noemie Stangenberg und Zoé Daguhn anzuordnen.

Die Gastgeberinnen konnten auf 10:11 verkürzen, ehe Grün-Gelb sich mit der neuen Situation arrangiert hatte. Angeführt von Marie van Bebber und „Aushilfe“ Nina Pellens lag der SVS zur Pause mit 16:12 vorn. In Halbzeit zwei waren keine zehn Minuten gespielt, da hieß es 25:14 für die Gäste. In der Abwehr aufmerksam und blitzschnell im Umschaltspiel, hatte Hiesfeld/Aldenrade dem Straelener Sturmlauf nur wenig entgegenzusetzen. „In der Folge haben wir die eine oder andere Chance ausgelassen und nicht mehr ganz so konsequent agiert. Das ist aber Jammern auf hohem Niveau“, so Floeth. Als dann auch noch Julia Janssen, Aushilfe Nummer zwei, zwei Treffer gelangen, wurde der gute zu einem nahezu perfekten Abend.