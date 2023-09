Fußball-Oberliga Der SV Straelen rückt auf Platz zwei vor

Es war ein hartes Stück Arbeit, das Fußball-Oberligist SV Straelen am Freitagabend vor 500 Zuschauern im heimischen Stadion an der Römerstraße gegen den VfB Homberg verrichten musste. Am Ende sprang als verdienter Lohn mit einem 1:0 (0:0) der dritte Sieg in Folge heraus. Das Tor des Abends schoss Hirotaka Yamada in der 78. Minute. Damit hat die Mannschaft von Trainer Sunay Acar endgültig einen gelungenen Saisonstart erwischt. Der SV Straelen hat die ersten sechs Spieltage ungeschlagen überstanden und ist mit zwölf Punkten auf dem Konto auf den zweiten Tabellenplatz vorgerückt.