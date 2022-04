Fußball-Regionalliga : Respektables 0:0 verlängert Zitterpartie

Vom Straelener Rechtsaußen Kelvin Lunga, der sich hier im Zweikampf behauptet, war im Franz-Kremer-Stadion nur wenig zu sehen. Foto: Heinz Spütz

Straelen Kurz vor dem Abpfiff fühlte sich der SV Straelen beim 1. FC Köln II um den Siegtreffer betrogen, der den Befreiungsschlag im Abstiegskampf bedeutet hätte. Am Samstag folgt das Kellerduell mit Alemannia Aachen.

Unmittelbar vor dem Schlusspfiff gab es nach einem insgesamt eher langweiligen Spiel dann doch noch diese eine Szene, die die Emotionen im Lager des Fußball-Regionalligisten SV Straelen zum Überkochen bringen sollte. Kevin Wolze schlug aus 30 Metern Distanz noch einmal einen Freistoß in den Strafraum des 1. FC Köln II. In einer unübersichtlichen Situation landete der Ball an der Latte, prallte auf den Oberschenkel von SVS-Torjäger Cagatay Kader und von dort aus über die Torlinie – so jedenfalls die feste Überzeugung vieler Beobachter. Schiedsrichter Martin Ulankiewicz und sein Assistent sahen es allerdings anders und den Rettungsversuch eines Kölner Verteidigers auf der Linie. Sekunden später ertönte trotz wütender Straelener Proteste der Abpfiff eines typischen 0:0-Spiels. Ein Punkt beim Tabellensiebten ist zwar aller Ehren wert, doch der „Big Point“ im Abstiegskampf in Form eines überraschenden Auswärtssieges blieb dem SV Straelen somit verwehrt.

„Ich konnte die Situation von der Trainerbank aus nicht beurteilen“, sagte Straelens Interimstrainer Rudi Zedi unmittelbar nach dem Spiel. „Deshalb weiß ich auch noch nicht, ob ich mit einem lachenden oder weinenden Auge nach Hause fahre. Wichtig für mich ist, dass ich heute keinen Unterschied auf dem Rasen gesehen habe. Und wir verdient einen Punkt aus Köln mitnehmen.“

Info Statistik zum Spiel des SV Straelen 1. FC Köln II: Urbig – Höffler (76. Nadjombe), Strauch (80. Schmid), Hauptmann, Kraus (59. Jansen), Schwirten, Kuyucu, Winke, Henning, Schmitt, Waldminghaus (66. Suchanek). SV Straelen: Udegbe – Delorge, Baraza, Päffgen – Lunga (78. Pfeiffer), Ngyombo (63. Wolze), Ribeiro, Holtschoppen (88. Miyamoto), Mehlich (71. Peitz) – Rizzo, Kader. Tore: Fehlanzeige. Schiedsrichter: Martin Ulankiewicz Zuschauer: 183 Das nächste Spiel: SVS gegen Alemannia Aachen (Samstag 14 Uhr.

Was dieser Punkt am Ende wert ist, wird sich in den nächsten Wochen noch zeigen. Fünf Spieltage vor Saisonende spitzt sich die Situation im Regionalliga-Abstiegskampf zu. Zwar dürfte es für die Mannschaften auf den Plätzen 17 bis 20 kein Entrinnen mehr geben. Doch es gibt bekanntlich noch einen fünften Abstiegsplatz, der den Teams ab Rang neun (aktuell Fortuna Düsseldorf II mit 39 Punkten) Kopfzerbrechen bereitet. Rang 16 belegt weiterhin die Aachener Alemannia, die am Sonntag überraschend ein 1:1 gegen den Titelaspiranten RW Essen erreichte, mit aktuell 32 Zählern. Im Vergleich zum nächsten Gegner SV Straelen, der mit 37 Zählern Rang 13 belegt, hat die Alemannia allerdings noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand.

Der SV Straelen hat immerhin den großen Vorteil, den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen zu können. Die Mannschaft steht vor den Wochen der Wahrheit und trifft in den nächsten vier Spielen ausnahmslos auf Gegner, die ebenfalls in akuter Abstiegsgefahr stecken. Den Anfang macht am Samstag das Heimspiel gegen Alemannia Aachen – mit einem Sieg können die Grün-Gelben den Weg für einen halbwegs sorgenfreien Saison-Endspurt ebnen.

Noch einmal zurück zur Nullnummer vom Samstag an der Kölner Franz-Kremer-Allee, wo 93 Minuten lang Fußball gespielt wurde. Jannik Stevens fiel verletzt aus; außerdem gönnte Rudi Zedi Toshiaki Miyamoto eine Pause. Für den Japaner rückte Noah Holtschoppen in die Startelf. Gleich zu Beginn hatten die mitgereisten Straelener Fans den Torjubel auf den Lippen. Doch Kölns Keeper Jonas Urbig parierte mit einer Glanzparade den Schuss von Gianluca Rizzo. Die Gäste störten die Nachwuchs-Auswahl des Bundesligisten frühzeitig beim Spielaufbau. Gefährliche Strafraumszenen oder Torabschlüsse blieben auf beiden Seiten Mangelware. Ausnahme drei Minuten vor dem Seitenwechsel, als Kino Delorge einen Meter vor der Torlinie den Einschlag mit einem Kopfball verhindern konnte. Ein unverändertes Bild bot sich den Zuschauern im zweiten Durchgang. Die erste Chance gehörte wiederum der Gastmannschaft. Cagatay Kader setzte sich gegen Innenverteidiger Davis Winke durch. Sein Schuss aus spitzem Winkel verfehlte nur knapp das Ziel. Es blieb ein Spiel ohne nennenswerte Höhepunkte. Beide Mannschaften hatten sich frühzeitig mit der Punkteteilung abgefunden, ehe die eingangs beschriebene Szene noch einmal für Aufregung sorgte.