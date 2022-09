Handball-Landesliga : SV Straelen vor schwieriger Saison

Trainer Dietmar Beiersdorf strahlt weiter Zuversicht aus. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Straelen Der amtierende Vizemeister muss einen personellen Aderlass verkraften. Dennoch bleibt Trainer Dietmar Beiersdorf verhalten optimistisch.

Die Landesliga-Handballer des SV Straelen starten als amtierender Vizemeister in die neue Saison. Ein Titel ohne wirklichen Wert. Und dazu noch einer, auf dem sich die Mannschaft nicht ausruhen kann. „Wir stehen vor einem schwierigen Jahr. Die Saison wird kein Selbstläufer“, sagt Trainer Dietmar Beiersdorf. Die Abgänge von Nils Janssen und Marco Verbeek fallen schwer ins Gewicht. Zudem verabschiedet sich Simon Winter in Kürze in ein Auslandssemester.

Die größte grün-gelbe Baustelle befindet sich jedoch im Tor. Jesper Kirking konzentriert sich ab sofort voll und ganz auf sein Studium, Max Eickelpooth laboriert an einer hartnäckigen Knieverletzung. Und Jan Bonnekessen zog es nach Australien. Jetzt liegt es vorerst an dem aus der SVS-Reserve rekrutierten Nico Mertens, die Kohlen aus dem Feuer holen.

In Maik Floeth (Rückraum Mitte) und Leon Steltzer (Linksaußen) möchte Beiersdorf zeitnah zwei ganz junge Talente ans Team heranführen. „Beide haben richtig Bock und in den Testspielen einen guten Eindruck hinterlassen“, so Beiersdorf. Maurice Sprünken, in der Vergangenheit mit wenig Spielzeit ausgestattet, hat einen großen Schritt nach vorne gemacht.

Dietmar Beiersdorf kann zurzeit noch nicht richtig einschätzen, wie es um seine Mannschaft bestellt ist. Die Vorbereitung verlief nicht optimal. Selten war die komplette Truppe zusammen – weder im Training, noch in den Testspielen. Hier gab es gute und weniger gute Auftritte. Vor allem in der Defensive taten sich regelmäßig Lücken auf, wurden tendenziell zu viele Gegentore geschluckt. Das muss besser werden, wenn die Prognose des Trainers („Ich sehe uns, wenn es gut läuft, zwischen Platz drei und fünf“) eintreffen soll.

Zum Start geht es für die Grün-Gelben am Samstag nach Kamp-Lintfort. Angepfiffen wird die Partie um 19.30 Uhr in der Sporthalle an der Eyller Straße. „Ein wichtiges Spiel, das ich gerne gewinnen würde, um in den folgenden Heimspielen gegen Aufsteiger Schermbeck und den TV Issum nicht gleich unter Druck zu geraten“, so Beiersdorf, der den TV Schwafheim und den Turnerbund Oberhausen in der Favoritenrolle sieht.

Der Kader des SV Straelen: Nico Mertens, Max Eickelpoth – Joey Sommer, Thorsten Arts, Leon Steltzer, Daniel Meyer, Jens Groetelaers, Maurice Sprünken, Simon Winter, Mike Beyer, Nermin Rufatovic, Maik Floeth, Max Blum, Danny Mangelmann, Martin Jacobs, Julian Zetzen, Philipp Kessel.

(terh)