Handball-Oberliga der Frauen : Thomas Floeth warnt vor dem Vorletzten

Thomas Floeth hat mit seinen Spielerinnen eindringlich über die mangelhafte Chancenverwertung der vergangenen Wochen gesprochen. Foto: Norbert Prümen

Straelen Erst gab‘s zwei Niederlagen, dann folgte die Corona-Zwangspause. Im Heimspiel gegen die SG Überruhr II möchte der SV Straelen am Sonntag unbedingt zurück in die Erfolgsspur.

Der Februar kann nur besser werden. Denn die vergangenen Wochen verliefen nicht gerade nach dem Geschmack des Handball-Oberligisten SV Straelen. Zunächst einmal fiel die Mannschaft nach den Niederlagen gegen den Tabellenzweiten TV Lobberich (32:38) und bei den Bergischen Panthern (23:24) ins Mittelfeld zurück. Und dann wurden die Spielerinnen auch noch zu einer Corona-Zwangspause verurteilt.

Daher steht das Heimspiel gegen den Vorletzten SG Überruhr II, das am Sonntag um 17.30 Uhr in der Sporthalle an der Fontanestraße beginnt, unter einer klaren Devise: Zurück in die Erfolgsspur. Straelens Trainer Thomas Floeth hat trotz der Tatsache, dass der Gegner aus Essen in zwölf Meisterschaftsspielen bislang erst zwei Siege feiern konnte, großen Respekt: „Das ist keine schlechte Truppe. Überruhr verkauft sich bisher deutlich unter Wert.“

In der Abwehr wollen die Gastgeberinnen die gegnerischen Laufwege einengen und nach Möglichkeit die Zuspiele an den Kreis verhindern. „Und vorne hängt viel davon ab, dass wir endlich wieder eine höhere Trefferquote vorweisen. Wir haben in den vergangenen Spielen einfach zu viele Chancen ausgelassen“, sagt Floeth.

In personeller Hinsicht waren die Voraussetzungen der Grün-Gelben schon einmal wesentlich besser. Wenn‘s hart auf hart kommt, muss der Gastgeber am Sonntagabend mit gerade einmal zehn Spielerinnen auskommen. In jedem Fall muss Katharina Hüpen passen. Ob Mia Kurfürst, Theresa Mülders und Malin Delbeck einsatzbereit sind, wird sich erst kurzfristig am Sonntag entscheiden. „Mit dieser Situation müssen wir zurechtkommen. Ich erwarte von meiner Mannschaft, dass sie alles gibt, um unserer Favoritenrolle gerecht zu werden“, fordert der Trainer.

