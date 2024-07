Vor dem Saisonstart Der SV Straelen kehrt nach 50 Jahren zu den Wurzeln zurück

In Leon Otten, Diyan Mollov, Ferhad Mohamadi, Philipp Erkens, Holger Jansen, Amr Ben Aicha, Cristian Voicu, Blerton Alijaj, Daan Dousen und Mert Aközbek konnten zehn Spieler gehalten werden. Als Leitwölfe sollen Abwehrchef Jansen und Angreifer Voicu mit gutem Beispiel vorangehen. Aus der eigenen A-Jugend stoßen Maximilian Krug und Marshano van Drunen dazu. Michael Janßen und der Sportliche Leiter Peter Streutgens haben ihre Kontakte in den Niederlanden genutzt und Torwart Sefke Peulen, Zakariya Ezriouel, Imad Haddou, Mohamed Mekrani und Dylano Theulen an die Römerstraße gelotst. Leon Devers, Mathis Peters und Rudolph Haksteter (alle zuletzt vereinslos) nehmen eine neue Herausforderung in Angriff. In Paul Küpper (TuS Xanten) fand ein weiterer Keeper den Weg nach Straelen. Aus der Jugend der Sportfreunde Broekhuysen stammt Luca Berneburg, in Mauricio Baumann und Patrick Liszewski kommen zwei gestandene A-Liga-Spieler von Viktoria Winnekendonk.