Auf zum Spitzenreiter Preußen Münster Ein Hoffnungsträger für den Strafraum

Ungleicher kann ein Duell nicht sein, wenn am Samstag um 14 Uhr im Preußenstadion die Partie zwischen Spitzenreiter Preußen Münster und Schlusslicht SV Straelen angepfiffen wird. Die Grün-Gelben stehen nach 22 Spieltagen abgeschlagen am Tabellenende der Fußball-Regionalliga und haben mit den Planungen für die Oberliga begonnen. Ganz anders sieht die Situation beim Bundesliga-Gründungsmitglied aus. Die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann hat in bislang 21 Spielen satte 50 Zähler gesammelt – die Nachholpartie beim 1. FC Bocholt (25. März) steht noch aus. Die Preußen stellen die stärkste Abwehr und den besten Angriff der Liga. Der Vorsprung auf Verfolger Wuppertaler SV, der ein Spiel mehr ausgetragen hat, beträgt acht Punkte – so etwas nennt man uneinholbar. Alles andere als ein souveräner Sieg der Adlerträger ist somit am Samstag nicht zu erwarten.