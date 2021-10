Handball : SV Straelen trifft im Minutentakt

Straelen Die Handballfreunde erleben in der Sporthalle an der Fontanestraße einen erfolgreichen Sonntag. Erst feiern die Landesliga-Männer den dritten Saisonsieg, anschließend bieten die Oberliga-Frauen ein Spektakel.

Vor allem in der Defensive hinderte der SV Straelen den Tabellenletzten in der Schlussphase nicht mehr ganz so konsequent am Abschluss. Trotzdem konnten die Grün-Gelben den Vorsprung halten. Treffer Nummer 40 ging auf das Konto von Leonie Maes. „Dafür ist traditionell eine Kiste fällig“, sagte Thomas Floeth. Diese können sich die Spielerinnen in der Vorbereitung auf das schwere Spiel beim ungeschlagenen Tabellenzweiten TV Biefang schmecken lassen, das am Samstag um 17.30 Uhr in Oberhausen beginnt.