Wachablösung an der Römerstraße SV Straelen: Trainer-Duo löst  Jens Jütten ab

Der SV Straelen nimmt den Neuaufbau einer Mannschaft in der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern mit einem neuen Trainer-Duo in Angriff. Michael Janßen und Friedel Baumann treten in der kommenden Saison die Nachfolge von Jens Jütten an, der aus zeitlichen Gründen aufhört. Der 29-jährige Janßen stammt aus den Reihen von Viktoria Winnekendonk und ist zurzeit noch mit Lars Allofs für die A-Junioren der Grün-Gelben verantwortlich, die in der Grenzlandliga eine gute Rolle spielen. Friedel Baumann hat die sportlichen Glanzzeiten des SV Straelen im vergangenen Jahrzehnt hautnah miterleben dürfen und war in Regional- und Oberliga als Fitness- und Athletik­coach im Einsatz. Torwarttrainer Ralf Ring verlässt hingegen die Straelener Römerstraße und kümmert sich in Zukunft um die Schnapper des Landesligisten SV Scherpenberg.