Handball-Oberliga der Frauen SV Straelen jubelt wieder gegen den Lieblingsgegner

Den etwas besseren Start legten die routinierten Gäste hin. Denen gelang es immer wieder, Linkshänderin Kathrin Frielingsdorf in Szene zu setzen. In Halbzeit eins war sie allein für sechs von elf Witzheldener Treffern verantwortlich. Die Gastgeberinnen hielten dagegen. „Im Vergleich zum Spiel gegen Kempen war diesmal richtig Feuer drin. Auf der Platte und von der Bank aus wurde ordentlich Stimmung gemacht“, sah Arts, wie sich der SV Straelen eine 11:9-Führung verschaffte (19.). Von jetzt auf gleich ging bei den Grün-Gelben offensiv gar nichts mehr. In den verbleibenden elf Minuten bis zum Pausenpfiff blieben sie torlos. Dank einer starken Deckung ging es mit einem Unentschieden in die Kabine.