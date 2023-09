Fußball-Oberliga Der junge Kapitän ist schon Symbolfigur

Acar war es auch, der zum gebürtigen Neusser den Kontakt herstellte und ihn nach Straelen holte, wo er einen längerfristigen Vertag unterschrieben hat. Der lauf- und zweikampfstarke Mittelfeldspieler durchlief am Flinger Broich ab der C-Jugend das Nachwuchsleistungszentrum des Zweitligisten Fortuna Düsseldorf und spielte in den sechs Jahren in den höchsten Spielklassen, die für Junioren vorgesehen sind. In der Saison 2022/23 rückte er aus der A-Jugend in den Kader der Düsseldorfer Regionalliga-Mannschaft auf. Die berechtigte Hoffnung, über die U 23 den Sprung in den bezahlen Fußball zu schaffen, erlitt durch zwei schwerere Verletzungen – Mittelfußbruch und Sehnenriss im Oberschenkel – schwere Dämpfer. Zweimal kämpfte er sich zurück, doch im Team von Chefcoach Nicolas Michaty reichte es lediglich für fünf Kurzeinsätze. „Der Profi­traum lebt immer noch. Dafür habe ich in den vergangenen Jahren hart gearbeitet und zu viel investiert, um diesen Plan aufzugeben. Wir hatten in Straelen eine knüppelharte Vorbereitung. Meine Athletik hat sich stark verbessert. Jetzt hoffe ich, dass ich verletzungsfrei bleibe“, sagt der Abiturient, der nicht alles auf die Karte Profikicker setzt und im nächsten Monat ein Studium Tourismusmanagement beginnt.