Handball-Oberliga der Frauen SV Straelen erlebt Wochenende zum Vergessen

Gegen den Vorletzten aus Duisburg hatte sich die Mannschaft weitaus mehr ausgerechnet. Entsprechend enttäuscht ging sie nach 60 Minuten von der Platte. Zu Beginn lieferten sich beide Kontrahenten einen offenen Schlagabtausch. „Leider haben wir in dieser frühen Phase bereits einige Chancen ausgelassen. Später haben wir dann den Zug zum Tor verloren“, sagte Straelens Trainer. Aus einer 9:7-Führung wurde ein 10:13-Rückstand, der bis zur 42. Minute auf 13:20 anwuchs. „Wir haben in der Offensive, anders als der Gegner, viele falsche Entscheidungen getroffen. Hinten fehlte es zudem an der nötigen Zweikampfhärte. So war das Spiel nicht zu gewinnen“, kommentierte Arts den 20:26 Endstand.